Neues Gesetz: Apotheken dürfen künftig bis 21 Uhr offenhalten

Durchführen von Gesundheitstests

Weiters wird Apothekerinnen und Apothekern erlaubt, diverse Gesundheitstests in der Apotheken anzubieten. So sollen etwa Blutdruck- oder Blutzuckermessungen, aber auch Analysen von Harnproben und weiteren körpereigenen Stoffen durchgeführt werden. Laut Aussendung des Ministeriums wird auch klargestellt, dass Apothekerinnen und Apotheker auch Medikationsanalysen für Patienten durchführen dürfen. So sollen mögliche Wechselwirkungen von Medikamenten aufgezeigt werden. Gleichzeitig werde der niedergelassene Bereich durch dieses Angebot entlastet.

"Die Erweiterung der Kompetenzen ist ein logischer Schritt und ein großer Gewinn für die wohnortnahe Versorgung - gerade am Land“, wird Gesundheitsminister Johannes Rauch zitiert.

➤ Mehr dazu: Probleme bei Covid-Impfungen? Rauch bringt Apotheken ins Spiel

Künftig drei Filialapotheken möglich

Apothekerinnen und Apotheker können künftig auch Abgabestellen mit eingeschränktem Angebot und Öffnungszeiten betreiben, wenn es in ihrem Versorgungsgebiet Ortschaften ohne eigene Apotheke oder ärztliche Hausapotheke gibt. Die Zahl der Filialapotheken wird zudem von eine auf maximal drei erweitert. "Mit diesen Maßnahmen wird die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung auch in ländlichen Gebieten erleichtert", heißt es in der Aussendung des Ministeriums.