Bürger feiern Aus für Donau-Förderband - marschieren aber im Landtag auf

Wie berichtet, gaben die beiden am Montag bekannt, ein 1,2 Kilometer langes Schotterförderband über die Donau samt einem Verladebahnhof bei der Westbahn nicht errichten zu wollen. Man sei überglücklich, so Kranzl, die sowohl den Unternehmern, aber auch der Landespolitik um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Vize Stephan Pernkopf für die Entscheidung gegen das Mega-Förderband dankte.

Angesichts der über 3.600 Protestunterschriften und dem Umfeld von geschützten Natur- und Hochwasserschutzgebieten sowie des Weltkulturerbes Wachau sei der Druck zu groß geworden, so Kranzl. Politik und Unternehmer hätten einen Schlussstrich gezogen. Gleichzeitig kündigte sie eine Reihe von Maßnahmen an, die verhindern sollen, dass die Seilbahn oder ein ähnliches Projekt in der Zukunft erneut auf die Region zukommen können. Etliche Redner pflichteten ihr bei. Bislang gebe weder Verbote noch negative Bescheide gegen das Förderband, hieß es.