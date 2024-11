Aus für umstrittenes Förderband über Donau: Projekt zurückgezogen

Für viele Bewohner im Nibelungengau kommt die Meldung einem verfrühten Weihnachtsgeschenk gleich: Das umstrittene Projekt für ein Mega-Förderband, das mit der Basilika Maria Taferl im Sichtfeld am Rand des Weltkulturerbes Wachau Tausende Tonnen Granitgestein über die Donau bei Krummnussbaum transportieren sollte, wird von den Betreibern fallengelassen.

Dem Treffen von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Nationalrat Georg Strasser, beide ÖVP, mit den Projektbetreibern Alexander Habsburg, dem Besitzer des Hartsteinbruchs Loja in Persenbeug, und dem Baumaterialienriesen Kurt Bernegger folgt nun der Knalleffekt.

Millionenprojekt

Habsburg machte bei dem Zusammentreffen eine klare Zusage: „Wir ziehen das Projekt zurück und verfolgen es nicht weiter. Die offenen Punkte und auch die Bemühungen von Bürgermeister Kerndler haben auf ein schwieriges und langwieriges Genehmigungsverfahren schließen lassen, außerdem wollen wir ein guter Partner, Arbeitgeber und Wirtschaftsbetrieb für die gesamte Region sein. So handhaben wir das schon seit vielen Generationen, und so wollen wir das auch in Zukunft handhaben.“ So kommentierte der Persenbeuger Forst- und Steinbruch-Unternehmer den Rückzug des schon recht aufwendig geplanten Millionenvorhabens.