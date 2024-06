Gegner von Mega-Förderband über Donau setzen auf Bundesverwaltungsgericht

Alleine, dass der Umladeplatz an der Westbahn, wo die über die Donau am Band transportierten Gesteinstonnen auf Züge verladen werden sollen, in der Hochwasserabflusszone liegt, sei höchst kurios, kritisieren die Gegner.

Dass die EU am 24. April ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet hat, weil hier die UVP-Richtlinien der EU seit Jahren nicht ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt worden seien, stimmt Kranzl sehr zuversichtlich, dass das Bundesverwaltungsgericht den Förderbandgegner recht gibt und eine UVP-Verhandlung "mit einer Gesamtprüfung von Förderband und Steinbruch“ vorschreibt.

Eine ganze Reihe an ungeklärten Fragen und Befürchtungen werden beim Lokalaugenschein am geplanten Bauplatz am Donausüdufer direkt am Donauradweg von Aktivisten und Anrainern vorgebracht. Rund 1.200 Bürger aus dem Nibelungengau hätten bereits Protestunterschriften auf Listen oder in einer Online-Petition deponiert, berichtet Kranzl als Sprecherin der BI Nibelungengau.

Entwertung der Liegenschaften befürchtet

Der unmittelbare Anrainer zur Verladestation, Siegfried Höllmüller, befürchtet für sich und seine Nachbarn eine ständige Lärm- und Staubbelastung. Die Bewohner der betroffenen Dörfer müssten zudem eine massive Entwertung ihrer Liegenschaften befürchten, heißt es.