Zugunglück Münchendorf: Fünf Monate bedingt für einen Toten und 26 Verletzte

Im Prozess um das schwere Bahnunglück mit einem Toten und 26 Verletzten der Raaberbahn in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist der verantwortliche Lokführer am Dienstag ein zweites Mal schuldig gesprochen worden.

Deshalb wurden diese Zeugen am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt befragt. Eine wesentliche Rolle spielte der sogenannte " Zuglenker " - ein Fahrdienstleiter, der den Bahnbetrieb aus einer Zentrale mit Hilfe eines elektronischen Zugleitsystems überwacht und managt.

Wie viele grüne Lichter?

Der beschuldigte Lokführer bestreitet von Anfang an, über das Tempolimit informiert gewesen zu sein. Kernfrage des Verfahrens ist, welches Ampelsignal vor dem Streckenabschnitt angezeigt wurde.

Der Angeklagte beteuert, dass nur ein grünes Licht angezeigt wurde. Was bedeutet, dass mit voller Geschwindigkeit gefahren werden darf. Laut den bisherigen Ermittlungsergebnissen zeigte das Signal allerdings zwei grüne Lichtsignale - also Strecke "frei mit 60 km/h“ an. Bis zum nächsten Hauptsignal hätte sich also am Tempo des Zuges nichts ändern dürfen.

Aufzeichnung des Fahrtenschreibers

Laut Fahrtenschreiber wechselte der Lokführer jedoch in den Vollgas-Modus. Auf dem knapp einen Kilometer langen Abschnitt am Streckengleis 2 erreichte der Zug noch vor dem nächsten Hauptsignal über 160 km/h. Trotz Schnellbremsung fuhr der Zug mit 140 Sachen durch die Weiche.