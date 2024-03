Zugunglück in Münchendorf: Lokführer steht erneut vor Gericht

Ein Todesopfer und 26 Verletzte hatte das Zugunglück der Raaberbahn in Münchendorf im Bezirk Mödling am 9. Mai 2022 gefordert. Die Garnitur war auf gerader Strecke entgleist, Waggons wurden durch die Luft geschleudert. Nach monatelangen Ermittlungen sah die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Schuld für die Tragödie beim 54-jährigen ungarischen Zugsführer. Er habe ein Signal missachtet und sei zu schnell in den Streckenabschnitt eingefahren, lautete die Anklage.

Im Jänner 2023 wurde der Mann deshalb zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Doch das Oberlandesgericht Wien hob das Urteil auf, weil nicht genügend Zeugen gehört worden seien. Außerdem habe es zu wenig Informationen über die erhobenen Daten zum Unglück gegeben. Am heutigen Donnerstag wurde der Prozess daher am Landesgericht Wiener Neustadt wiederholt. Neues Urteil gab es jedoch noch keines, das Verfahren wurde auf 11. Juni vertagt. Weitere Zeugen werden geladen.