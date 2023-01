Zugunglück Münchendorf: Lokführer bekennt sich nicht schuldig

"Schuld liegt nicht bei ihm"

Beim Prozessauftakt am Dienstag am Landesgericht in Wiener Neustadt bekannte sich der Lokführer als nicht schuldig. Sein Anwalt Andrej Mlecka spricht von einem bedauerlichen Zwischenfall und einer menschlichen Tragödie, die seinem Mandanten zutiefst leid tut. „Aber es greift zu kurz zu sagen, dass die Schuld bei ihm liegt“, sagt der Anwalt.

Laut dem Verteidiger lag eine technische Störung auf der Strecke vor, außerdem fehlte das nötige Sicherheitssystem.