Mega-Förderband über die Donau lässt in NÖ die Wogen hochgehen

Sattgrün strahlen die Wiesen und Wälder, sanft fließt das Wasser der Donau, Spaziergänger genießen die frische, klare Luft. Der Nibelungengau präsentiert sich dieser Tage von seiner schönsten Seite, bei Radfahrern ist diese Region besonders beliebt.

Weniger entspannt ist die Stimmung allerdings in der Schiffsführerschule von Karl Hell in Krummnußbaum im Bezirk Melk. Mitglieder einer Bürgerinitiative haben sich getroffen, um über ein Projekt zu berichten, das seit Jahren wie ein Gespenst am zweitgrößten Fluss Europas herumgeistert.