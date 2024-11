NÖ: Nach dem Aus für das Schotterförderband will sich die Region absichern

Die Meldungen über die Absage des geplanten riesigen Schotterförderbands über die Donau im Nibelungengau war ab Montagfrüh das Thema des Tages in der Region. "Die Euphorie ist riesengroß, jeder spricht über diese erfreuliche Neuigkeit", berichtete Bürgermeister Bernhard Kerndler (ÖVP) aus der Gemeinde Krummnussbaum im Bezirk Melk . Auch bei der Bürgerinitiative „ Pro Nibelungengau “ ist die Erleichterung groß.

Wie berichtet, hätte in einem Ortsteil der Gemeinde, direkt an der Westbahn der Verladebahnhof für den vom anderen Donauufer bei antransportierten Granitschotter errichtet werden sollen. Aufgrund des Widerstands und vermutlich lange dauernder Genehmigungsverfahren zogen Alexander Habsburg vom Hartsteinwerk Loja und der Baumaterialienriese Kurt Bernegger das Projekt zurück.

Bei einem Treffen mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) gaben die Firmenchefs die Entscheidung bekannt. "Ein schier aussichtsloser Kampf hat sich zum Guten gewendet“, freut sich Ortschef Kerndler. Er ist dankbar für die Entscheidung der Unternehmer. Man habe aber auch für die Zukunft gelernt, so der Bürgermeister. "Deshalb werden wir unsere Naturschutzaktivitäten in jedem Fall durchziehen“, kündigt er an.