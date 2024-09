NÖ: Riesenförderband über die Donau wird von LH-Vize Pernkopf abgelehnt

Nun muss das Bundesverwaltungsgericht eine UVP-Pflicht prüfen. Drei Gruppen, darunter die Gemeinde Krummnussbaum und die Bürgerinitiative Pro Nibelungengau, haben den Landesbescheid angefochten. Eine Entscheidung steht noch aus.

Breite Skepsis

Bei einem Lokalaugenschein mit dem Krummnussbaumer Bürgermeister Bernhard Kerndler (ÖVP) am geplanten Bauplatz wurden viele strittige Punkte zum Projekt diskutiert. Mit Blick auf die Wallfahrtskirche Maria Taferl am Horizont wird die Gefährdung des Landschaftsbilds befürchtet. Die Verladestelle würde auf mehreren Hektar direkt in der roten Hochwasserschutzzone errichtet, außerdem gehört das Gebiet zu einem wichtigen internationalen Wildtierkorridor. Dazu bemüht sich die Gemeinde Krummnussbaum, eine örtliche Insel in der Donau zum Naturdenkmal erklären zu lassen.

Alles Punkte, die in einem möglichen Genehmigungsverfahren rund um das gigantische Förderband, wenn überhaupt, nur schwer zu lösen sein würden, gibt Pernkopf zu bedenken.