Niederösterreichs Bauern warnen: Heimischer Zuckeranbau ist in Gefahr

Gemeinsam mit Vertretern der Landwirtschaftskammer und des Bauernbundes Niederösterreich sowie des Zucker-Produzenten Agrana informierte man am Stephansplatz und an zwölf Standorten in Niederösterreich über den Zuckerrübenanbau in Österreich als wichtigen Bestandteil der Fruchtfolge sowie des bäuerlichen Einkommens.