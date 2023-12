Volksschullehrerin macht sich öffentlich über Schüleraufsatz lustig

Die Direktorin der Volksschule wandte sich in einem Brief an die Eltern und entschuldigte sich für das Fehlverhalten der Lehrerin. "Das Posten personenbezogener schulischer Leistungen von Seiten einer Lehrperson in den sozialen Medien ist in jedem Fall inakzeptabel", betont sie darin.

Die Pädagogin bedaure den Vorfall "zutiefst" und entschuldige sich "in aller Form bei allen Betroffenen". Nach eigenen Angaben habe sie auf die Wichtigkeit des Lesens von Büchern aufmerksam machen wollen. Man werde seitens der Schulleitung dafür sorgen, dass sich "ein solcher Vorfall nicht wiederholt".