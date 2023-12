Heute kommt in Niederösterreich (doch) der Nikolo

Ungeahnte Aufregung

Doch rasch war vom „Nikolo-Verbot“ die Rede und die Debatte schwappte über Fels am Wagram hinaus. Weit hinaus, bis in die Landespolitik.

„Es kann nicht sein, dass verblendete Pädagogen unseren Kindern das Leuchten in den Augen nehmen“, sprach FPÖ-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer von einer falschen Antwort auf eine gescheiterte Integrationspolitik. Man werde nicht zulassen, „dass unter dem massiven Druck von Zuwanderern immer mehr heimische Bräuche zuerst infrage gestellt und schließlich abgeschafft werden“.

ÖVP-Bürgermeister Christian Bauer zeigte sich von der Reichweite der Debatte überrascht, handelte aber rasch und konnte am Dienstagabend verlautbaren: „Wir in Fels am Wagram unterstützen natürlich die Bräuche und Traditionen, die vor allem die Adventzeit in unserem Land mit sich bringt. Das gilt für den Adventkranz, das Christkind und natürlich auch für den Nikolaus. Ich wurde als Bürgermeister nicht darüber informiert, dass kein pädagogisch geeigneter Nikolaus gefunden werden konnte und deshalb der heurige Nikolausbesuch im Kindergarten ausfallen sollte.“