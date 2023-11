Vor der Wohnung der Kindheit war ein absurd langer, gerader Gang. Der war so lang, dass die Kinder nicht gleich zur TĂŒr stĂŒrmen durften, wenn dann, endlich, der Nikolo geklopft hatte. Man musste sich zuvor noch Schuhe und eine Jacke anziehen, was auch absurd war, weil der Gang so warm war wie die Wohnung. Vor der TĂŒr standen Sackerln mit NĂŒssen und Mandarinen.

Die Großmutter rief alle Jahre wieder eine halbe Stunde spĂ€ter an, ob denn alles gut gewesen sei mit dem Nikolo. Warum das so gut getimt war, verstanden die Kinder erst viel spĂ€ter.