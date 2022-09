Niederösterreicher flog bei Betrug mit VIP-Fußball-Tickets auf

Ein anonymer Hinweis war schließlich entscheidend, um den 31-jährigen Tatverdächtigen in einem Lokal in Krems auszuforschen. Dieser soll einer Frau VIP-Tickets für ein Fußball-Champions-League-Spiel von Red Bull Salzburg versprochen, die Karten im Wert von 400 Euro aber nie geliefert haben.

Dem österreichischen Staatsbürger werden weitere Betrugsdelikte zugeordnet, der Gesamtschaden liegt bei mehr als 4.600 Euro. Er soll etwa für einen „Love Scam“-Betrug verantwortlich sein sowie insgesamt acht Einmietbetrügereien in St. Pölten, Krems und Herzogenburg begangen haben.

Die Erhebungen der Polizeiinspektion Herzogenburg gegen den 31-Jährigen ohne aufrechten Wohnsitz begannen am 6. September. In einem Kremser Lokal wurde er schließlich festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.