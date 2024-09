Länder präsentieren Alternativ-Szenario für verzögerte neue Donaubrücke

Die politischen Verantwortlichen beklagen nämlich in einer aktuellen Aussendung gemeinsam die drohende Zeitverzögerung für den Brückenbau durch gerichtliche Einspruchsverfahren.

In der Vorwahlhektik nimmt die Diskussion um das verkehrspolitische Schlüsselprojekt Donaubrücke Mauthausen der beiden Bundesländer Nieder- und Oberösterreich noch einmal Fahrt auf.

Diese Schreckensszenario wurde in einem aktuellen Schreiben der ÖVP-Landeshauptleute Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner und der beiden FPÖ-Verkehrsreferenten Udo Landbauer und Günther Steinkellner in einer Aussendung präventiv bekämpft. Das Quartett beklagte sich über die "Beschwerdeinitiativen“, die gegen den heuer in erster Instanz positiv erteilten UVP-Bescheid zum Brückenbau Einspruch erhoben.