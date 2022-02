Donaubrücke Mauthausen: Für Umweltanwälte ist UVP-Coup rechtlich legitim

Geht es nach den Umweltanwälten in NÖ und OÖ, dürfte die Vorgangsweise der Planer aber rechtlich schwer auszuhebeln sein. „Ich habe natürlich kein gutes Gefühl“, sagt Thomas Hansmann aus NÖ. Nach dem Materiengesetz, in dem verschiedene Bereiche, wie Naturschutz oder Wasserrecht einzeln verhandeln werden, sei das Prozedere in Ordnung. Sollte es 2027 in der Region keine befahrbare Donaubrücke mehr geben, müssten Pendler und Lkw-Fahrer in Summe täglich rund 400.000 Kilometer Umweg zu den Brücken Grein oder Steyregg zurücklegen, das könne er als Umweltanwalt ebenso wenig akzeptieren, so Hansmann.