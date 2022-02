Rettung für die legendäre Seehütte auf der Rax

Die neuen guten Geister auf der Seehütte heißen Lars Jäger (45) und Gerhard Wagner. Der 67-jährige Pensionist aus Oberösterreich hat jahrzehntelange Erfahrung als Hüttenwirt, auch auf dem zweithöchsten Berg Niederösterreichs. Von 2010 bis 2014 war er auf der „Akropolis der Rax“, wie das Habsburghaus gerne genannt wird. Danach übernahm er den Katrin-Berggasthof an der Seilbahn in Bad Ischl mit zwölf Bediensteten. „Dort bin ich vor zwei Jahren in Pension gegangen. Dann ist mir aber ein wenig fad geworden“, schildert Wagner.

Sein langjähriger Bekannter, Lars Jäger, hatte erfahren, dass auf der Seehütte ein neuer Pächter gesucht wird. Jäger lebt in Bad Vöslau und ist das, was man einen Bergfex nennt. Wenn er in den vergangenen Jahren nicht kletternd oder wandernd in den Bergen war, griff er Wagner bei der Bewirtung der Hüttengäste unter die Arme.