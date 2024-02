Landesbehörden erteilen neuer Donaubrücke positiven UVP-Bescheid

Damit rückt der Baustart der neuen Donaubrücke Mauthausen ein großes Stück näher. Ein wichtiger Meilenstein für die Menschen in der Region, die tagtäglich die Donau queren müssen, sei erreicht, lassen die beiden Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Thomas Stelzer (OÖ) ist einer gemeinsamen Aussendung wissen. den Ländern zu entnehmen.

Die alte aus 1960 stammende Mauthausner Brücke muss nämlich 2027 gesperrt werden. Im Juli 2022 wurde das Projekt für den Neubau der zweiten Donaubrücke bei Mauthausen zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Am heutigen Donnerstag haben die zuständigen Behörden der Länder den positiven Bescheid erlassen.

Ihr Kollege Stelzer betont die Wichtigkeit der Brücke für den gemeinsamen Wirtschaftsraum. „Der starke Wirtschaftsraum Perg-Amstetten braucht eine leistungsfähige Donauquerung für den Transport von Produktionsgütern sowie zur Anbindung an das Straßen- und Bahnnetz, für viele Pendlerinnen und Pendler ist die Brücke essenziell“, erklärt Stelzer.

„Die Brücke ist schlicht und ergreifend eine Notwendigkeit für diesen wachsenden, prosperierenden Wirtschaftsraum. Ich freue mich, dass unsere beiden Bundesländer hier an einem Strang ziehen, um dieses Projekt zu realisieren. Der positive UVP-Bescheid ist ein wichtiger Etappenerfolg“, so Johanna Mikl-Leitner .

„Jeder Schritt in Richtung Verzögerung, sei es durch Verfahren, Beschwerden oder Einsprüche, ist ein direkter Schaden für die Menschen, die Wirtschaft und die gesamte Region. Der Zeitplan unseres Projekts liegt nun in den Händen derer, die sich ihm entgegenstellen“, warnt Steinkellner. Bis zu 400.000 zusätzlicher Kilometer müssten Verkehrsteilnehmer in Kauf nehmen, wenn die alte Donaubrücke, die später als Zweitbrücke saniert werden soll, gesperrt werden müsste, warnt Steinkellner die Brückengegner. Die Ennsdorfer Bürgerplattform und die Gemeinde Ennsdorf (NÖ) haben bereits bei den UVP-Verhandlungen entsprechende Einsprüche angekündigt.