Politische Debatten: Kein Brückenschlag in Mautern und Mauthausen

Das Verbindende der beiden Donaubrücken in Mauthausen (an der Landesgrenze OÖ/NÖ) und jener von Mautern nach Stein (Bezirk Krems) steht aktuell nicht im Vordergrund. Gemeinsam ist ihnen, dass sie baufällig sind. Erstere soll durch einen Neubau ersetzt, Zweitere saniert werden. Gemeinsam ist ihnen auch, dass beide Vorhaben seit Jahren zu Debatten führen.

In Mauthausen haben Beschwerden und Einwände dazu geführt, dass sich der Baustart für die neue Brücke massiv verzögern wird. In Mautern gibt es noch keine Lösung für die Zeit während der Sperre. Eine versprochene Ersatzbrücke wird nämlich nun doch nicht realisiert. Das hat der für Verkehr zuständige Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) vor Kurzem angekündigt.

Eine neue parteiübergreifende Initiative will die Situation zum Wohlwollen aller auflösen. Die Bürgermeister von Krems und Mautern, Peter Molnar (SPÖ) und Heinrich Brustbauer (ÖVP), haben gemeinsam eine Unterschriftenliste gestartet. So soll die Meinung der Bevölkerung abgefragt werden. „Mit dem Entfall der Ersatzbrücke steht für mich das Gesamtprojekt auf dem Prüfstand“, sagt Molnar. So sieht das auch Brustbauer, denn „bei den Projektvorstellungen in Mautern und Stein war die Ersatzbrücke während der rund vierjährigen Bauzeit ein essenzieller Bestandteil des Gesamtprojektes“.

"Massive Einschränkungen"

Mit der Umfrage will man „Zurück zum Anfang“: die Neuplanung der Sanierung der Mauterner Donaubrücke. Wichtigstes Ziel sei es, den Pkw-, Fuß- und Radverkehr zwischen Stein und Mautern sicherzustellen. Die Brücke ohne Ersatz zu sperren, sei keine Möglichkeit für die Bürgermeister. Eine solche Maßnahme würde die gesamte Region enorm belasten und zu massiven Einschränkungen führen, so Molnar und Brustbauer.