Donaubrücke Stein-Mautern: Neos mit Petition für "2-Brücken-Lösung"

Die Donaubrücke Mautern/Stein muss saniert werden. Dass es in dieser Zeit - wie ursprünglich versprochen - keine Ersatzbrücke geben soll, sorgt in der Region und darüber hinaus weiterhin für Unverständnis.

Daher haben die Neos in Niederösterreich nun die überparteiliche Petition "Mut zur Brücke" gegründet. Offizieller Start war am 1. August um 18 Uhr. In nur wenigen Stunden waren mehr als 1.000 Unterschriften zusammengekommen.