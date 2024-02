Neues Ärztezentrum in Wohnturm soll Medizinermangel lindern

Zwei Fliegen mit einer Klappe will die Bürgermeisterpartei ÖVP mit der zukünftigen Nutzung des markanten „Schwesternturms“ neben dem Landesklinikum Amstetten schlagen. Der früher speziell von Pflegeschülerinnen genutzte zehnstöckige Wohnturm soll nach neuen Plänen das zweite Primärversorgungszentrum (PVZ) in der Stadtgemeinde beheimaten und weiters ein Sozialwohnprojekt , speziell für generationenübergreifendes Wohnen beinhalten.

Vor allem mit einem PVZ oder einer großräumigen Gemeinschaftspraxis wolle man eine Perspektive in der aktuellen Ärztediskussion wegen der fehlenden Wochenenddienste der Allgemeinmediziner einbringen, kündigt Gesundheitsgemeinderätin Claudia Weinbrenner (ÖVP) an. Wie mehrfach berichtet, öffnet derzeit aus Überlastungsgründen nur einer aus der achtköpfigen Hausarztgruppe freiwillig seine Praxis an Wochenenden.

Ärztemangel

„In aktuellen Gesprächen hat sich gezeigt, dass Ärzte durchaus in solchen PVZ eine Lösung sehen, dazu braucht es ein bestimmtes Raumangebot, das wir schaffen wollen“, erklärt Vizebürgermeister Markus Brandstetter (ÖVP). Mit dem gerade im Ortsteil Mauer vor dem Start stehenden PVZ mit vier jungen Ärzten, die jetzt ab April in einer interimistischen Ordination starten und im Herbst in den Neubau einziehen, habe man positive Erfahrungen gemacht, so die ÖVP-Mandatare.