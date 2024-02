Zähes Ringen um Ärztedienste an Wochenenden

Der Mangel an personellen Ressourcen in der medizinischen Betreuung der Bevölkerung bleibt ein vorrangiges Thema in vielen Mostviertler Gemeinden. In der Vorwoche sorgte, wie berichtet, die Bekanntgabe der Schließung der Geburten- und Frauenstation im NÖ Klinikum Waidhofen/Ybbs für einen Schock in der Region. In Amstetten suchte man vor drei Tagen bei einem Runden Tisch nach einer Lösung im dramatischen Hausarztmangel an den Wochenenden.