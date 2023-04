Neuer Primar für die Gynäkologie in Wiener Neustadt

Primar Bálint Balogh hat sein Medizinstudium an der University of Szeged in Ungarn absolviert. Die Facharztausbildung Geburtshilfe und Gynäkologie schloss der Mediziner 2013 im Klinikum Schwäbisch Hall in Deutschland ab. Ab 2016 forschte er an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wo er 2019 auch den Master of Health Business Administration und 2020 seine Promotion abschloss. Vor seinem Wechsel zum Landesklinikum Wiener Neustadt leitete der Arzt das Endometriosezentrum am Klinikum Kempten-Oberallgäu in Bayern.