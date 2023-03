Trauer um bekannten Primar im Landesklinikum Wiener Neustadt

Sein Werdegang führte ihn nach Stationen als Oberarzt im Wiener AKH, Primararzt in Oberpullendorf, Chefarzt in Bern sowie Oberarzt in St. Pölten schließlich zur Leitung des

Zentralröntgen-Instituts in Wiener Neustadt. "Darüber hinaus hat er sich als Lektor an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, an der Medizinischen Universität Wien sowie am Fachcampus Wien einen Namen gemacht. 2022 wurde er zum Universitätsprofessor für Radiologie an der Danube Private University (DPU) bestellt", heißt es im Nachruf der LGA.

Abschied

In einer Stellungnahme des Landesklinikum Wiener Neustadt wird von dem Primar sehr wertschätzend Abschied genommen. "Mit Professor Kettenbach verlieren wir nicht nur einen fachlich weit angesehenen Arzt und visionären Forscher, sondern auch einen hochgebildeten und intellektuellen Menschen, der selbst immer bescheiden blieb, obwohl er so vieles erreicht hat."