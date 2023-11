Novemberpogrome: 230 Namen erlöschen wie vor 85 Jahren

Es sind 230 Opfer der Shoah, derer man auf ganz besondere Art und Weise gedenkt. So wie ihre Leben von den Nationalsozialisten ausgelöscht wurden, erlöschen ihre Namen in der Nacht auf Freitag auf der Leinwand vor dem Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt.

Das „Digitale Erinnern“ an die namentlich genannten 230 Juden aus der Stadt ist Teil der großen Gedenkveranstaltung am 9. November zum 85. Jahrestag der „Reichskristallnacht“. Es war damals nicht nur der Auftakt der „Arisierung“, sondern ein Höhepunkt der Verfolgung und Vertreibung 1938.

„Bewusst wird deshalb genau am 9. November in Wiener Neustadt an die Novemberpogrome in unterschiedlicher Form erinnert“, erklärt Werner Sulzgruber. Der Historiker und Pädagoge widmet sich seit fast 30 Jahren der jüdischen Geschichte der Region. Er hat zahlreiche Publikationen (www.juedische-gemeinde-wn.at) dazu veröffentlicht und war zuletzt wissenschaftlicher Leiter des Forschungsprojekts über die „Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Buckligen Welt/Wechselland“.

„Man kann nur einer Sache gedenken, wenn man die Geschichte auch kennt und den Background hat“, sagt Sulzgruber. Deshalb werde zum Jahrestag an die Pogrome in unterschiedlicher Form erinnert und über die Geschichte und Schicksale der Opfer erzählt.