Judenverfolgung in der NS-Zeit: Einblicke in den Wiener Albtraum

Susan Birnbaun schüttelt den Kopf. Ihr Onkel war als Jugendlicher in einem der ersten Züge: Transport Nummer vier ging am 5. März 1941 vom Bahnhof Aspang ins polnische Modliborzyce. Vom Ghetto kam er ins Konzentrationslager. Durch eine Verkettung surrealer Ereignisse gelang ihm mit einem Burschen, der Maxi Reich hieß, die Flucht. Sie gelangten ins nächste Dorf und dort in einen Zug, der jedoch von den Nationalsozialisten kontrolliert wurde. Doch der Soldat schlief ein, der Mann neben ihm deutete den Burschen – „und sie sprangen aus dem fahrenden Zug“, erzählt Susan Birnbaum. Kurz schlugen sie sich weiter gemeinsam durch; doch als sie Soldaten ausmachten, trennten sie sich – und ihr Onkel beobachtete, wie Maxi von den Nazis angehalten und in ein Auto gestoßen wurde. Er sah ihn danach nicht wieder.

Und dann, vor ein paar Tagen, als Susan den Flyer für die Ausstellung entdeckte, kann sie ihren Augen nicht trauen: Sie sieht das Bild eines jungen Burschen in einer Wohnung mit Blick auf den Stephansdom. Darunter der Name: Maxi Reich. „Wie surreal“, sagt sie. Ihre Mutter hatte Wien die Grauentaten nie verziehen. Nach deren Tod ist Susan letzten Mai nach Österreich gereist. Sie besuchte das Wohnhaus der Großmutter, das Geschäft des Vaters. „Und ich kann nicht genau sagen, warum, aber es war ganz schrecklich. Ich habe wohl erst da tatsächlich gespürt, was passiert ist. Dass es echt war.“