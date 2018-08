Symbol des Friedens: Ein Kuss schreibt Geschichte

Greta Zimmer war eine von vier Schwestern, deren Eltern in Wr. Neustadt ein Herrenmodegeschäft besaßen. 1939 flüchtete die 15-jährige Jüdin in die USA und fand in New York Arbeit als Zahnarzthelferin. Als am 14. August 1945 gemeldet wurde, dass nach Deutschland nun auch Japan kapituliert hatte und damit der Zweite Weltkrieg beendet war, durfte Greta die Ordination in der Lexington Avenue früher verlassen, um an den Feierlichkeiten, die im ganzen Land spontan ausbrachen, teilnehmen zu können.