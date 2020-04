Naturschutz als möglicher Retter der Marchfelder Schnellstraße

Jetzt bestünde eine neue Rechtsgrundlage, wodurch man sich einer Wiederöffnung des Ermittlungsverfahrens erhofft. Nun könnte laut Asfinag nämlich eine naturschutzrechtliche Ausnahmeregelung zur Anwendung kommen.

Bereits Anfang März hatte die Asfinag beim BVwG beantragt, das Ermittlungsverfahren fortzusetzen. Dabei legte man auch ein Maßnahmenpaket vor, wie man das bereits vorhandene Schutzgebiet für den bedrohten Triel attraktiver gestalten könnte. Zusätzlich richtete man sich in einem offenen Brief an den niederösterreichischen Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP), in dem man um die Erweiterung des Schutzgebietes bat.