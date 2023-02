Österreichs Mannschaft wurde einmal mehr vom 60-jährigen Hans Wurzer, Pfarrer in Opponitz (Bezirk Amstetten), angeführt. Wurzer ist legendärer Teamtorhüter. Um den Kapitän gab es am Ende des Spiels gegen Italien viel Jubel. Parierte er doch im Siebenmeterschießen den entscheidenden Penalty und erkämpfte so den Sieg für Österreich. Auch in seiner Pfarre werden die fußballerischen Qualitäten des Kirchenmanns geschätzt. Erst im Vorjahr sprang er als Tormann in der Reserve des örtlichen Fußballklubs ein.