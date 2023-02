AMS Niederösterreich sucht neue Geschäftsführung

Die Landesgeschäftsführung des AMS Niederösterreich wird neu ausgeschrieben. Notwendig geworden ist dies durch den Wechsel von Sven Hergovich an die Spitze der Landes-SPÖ. Nach der Wahlniederlage am 29. Jänner übernimmt der ehemalige AMS-Chef die Partei als designierte Landesparteichef.

Bewerbungen für die Landesgeschäftsführung des AMS Niederösterreich sind bis 20. März möglich, hieß es am Freitag im Amtsblatt der "Wiener Zeitung". Die Funktion sei für den Zeitraum 1. Mai 2023 bis 30. Juni 2024 neu zu besetzen. "Um den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu erhöhen, werden Frauen nachdrücklich zur Bewerbung eingeladen", wurde in der Ausschreibung betont. Das monatliche Bruttogehalt beträgt derzeit 10.959,27 Euro.