Nach SPÖ-Umfaller: Schwarzau muss wohl neu wählen

Der innerparteiliche Putsch hatte vergangene Woche für einen Edrutsch gesorgt. Die SPÖ bricht in der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen Neuwahlen vom Zaun. Nachdem die Stimme eines abtrünnigen SPÖ-Mandatars der Fraktion trotz absoluter Mehrheit den Bürgermeistersessel gekostet hat, will man die erlittene Schmach nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Und das geht nur, wenn die zehn Mandatare geschlossen zurücktreten und damit Neuwahlen in der Gemeinde vom Zaun brechen. Am Freitag will man diese Entscheidung im Rahmen einer Pressekonferenz wohl bekannt geben.