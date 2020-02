SPÖ Niederösterreich: Wie man eine Wahl zweimal verliert

Auch Berndorf ist weg

Und da dürften die Sozialdemokraten sehr schlecht aufgestellt sein. Anders kann es nicht passieren, dass Gemeinden wie Kaltenleutgeben, Lichtenwörth, Paudorf, Vösendorf, Marbach oder Untersiebenbrunn trotz SPÖ-Mehrheit nun von der ÖVP regiert werden. Seit Freitag ist dazu noch klar, dass in der Stadt Berndorf künftig eine Koalition mit der ÖVP an der Spitze die lange Zeit der SPÖ-Regentschaft beenden wird. Wenn dieses politische Dominospiel so weitergeht, könnte die ÖVP gar ein Allzeit-Hoch mit 440 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land schaffen. Alles auf Kosten der SPÖ.

Diese Verhandlungsergebnisse sind nicht als Einzelphänomene, als bloß lokale Ereignisse erklärbar. Bei der ÖVP ist in allen Fällen – auch in der kleinsten Gemeinde – die Landespartei mit an Bord. Da kommen Landesmandatare und auch Nationalratsabgeordnete zum Einsatz, um die größtmögliche Unterstützung zu bieten. Bei der SPÖ hingegen wundert man sich, dass diese negative Entwicklung nicht gestoppt werden kann.

Vor allem, weil dieses politische Unvermögen auch schon bei den Wahlgängen der Jahre 2010 und 2015 bemerkbar gewesen ist. Da sind derzeit etwa die Grünen viel besser aufgestellt. Mit Thomas Huber, dem ehemaligen Landesgeschäftsführer und Amstettner Stadtrat als Strategen im Hintergrund. Dementsprechend sind sie von nun an auch in vielen Koalitionen mit der ÖVP vertreten.