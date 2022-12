Im breiten Themenfeld will Gallhuber, die ihre Diplomarbeit zu „Burn-out, warum lassen wir es so weit kommen“ schrieb, ihre Dienste vorwiegend für Erwachsene anbieten. Leitlinien darin lauten etwa, „dass der Klient zwar die Außensicht seiner Lage gut brauchen kann, aber die Lösung in sich trägt“. Oder: „Man muss durch eine Krise durch, da hilft alles nichts. Wichtig ist, schnell die Ohnmacht zu verlassen und in eine aktive Rolle zurückzukehren“, so Gallhuber. Bei der Eröffnung eines neuen Therapiestützpunkts einer Kollegin in Purgstall am 7. Jänner (13 Uhr) wird sie übrigens ihre Burn-out-Thesen in einem Vortrag vorstellen.