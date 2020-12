Nach Horrorunfall: Das neue Projekt für Magdi

Zu Weihnachten 2016 erlaubte der Primar des Reha-Zentrums an der Uni-Klinik Salzburg der Familie Gallhuber ein kleines Stück Normalität. Vater Georg durfte am Heiligen Abend ausnahmsweise bei seiner Frau Margit und bei Tochter Magdalena, „Magdi“, im Krankenzimmer nächtigen. Einen kleinen Christbaum gab es auch. Die erste gemeinsame Nacht der Familie seit dem schweren Unfall der damals 17-jährigen Magdi am 15. Juni dieses Jahres „werde ich nie vergessen“, sagt Georg Gallhuber.

Bei einem Radausflug in Sichtweite des Elternhauses in St. Georgen/Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) war Magdi in einem unachtsamen Moment mit einem Auto kollidiert. Die Folgen waren verheerend. Die lebensfrohe HLW-Schülerin, die gerne bei Feuerwehrfesten oder bei Wirten mit anpackte und sich schon auf ihr Praktikum am Klopeinersee freute, wurde binnen Sekunden brutal in ein anderes Leben katapultiert. Beim Unfall erlitt Magdi ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und reihenweise Brüche. Ein monatelanger Aufenthalt in der Intensivstation des Uni-Klinikums in St. Pölten, wo auch noch zwei Schlaganfälle dazukamen, folgte. Das Bangen der Familie und Freunde um das Leben der Jugendlichen schien endlos. So wie die folgenden Monate im Wachkoma.