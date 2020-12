Buchtipp: Der afrikanische Pfarrer und das Dirndl

Welcher Priester verwendet eine Rolle Klopapier, um seine TV-Predigt in Zeiten von Corona noch anschaulicher zu gestalten? Derselbe, der als erster Schwarzafrikaner der niederösterreichischen Freiwilligen Feuerwehr beigetreten ist; der in der Lederhose an einer Trachtenmodenschau teilnahm und der von Sebastian Kurz als „Vorbild für gelungene Integration in Österreich“ geehrt wurde, als der nunmehrige Bundeskanzler noch Integrationsstaatssekretär war.

Die Rede ist von Emelka Emeakaroha (49). Der nigerianische Pfarrer der Pielachtaler Gemeinden Ober-Grafendorf und Weinburg ist ein Botschafter – nicht nur Gottes, sondern auch zwischen den Kulturen. Seit Jahren organisiert er Begegnungsreisen für Österreicher nach Nigeria. Er betreibt zahlreiche Sozialprojekte und informiert in Vorträgen über seine Heimat.