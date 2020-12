Stille Christmetten: Was bei den Weihnachtsgottesdiensten heuer erlaubt ist

Auch Live-Streams sind wieder angedacht und originelle Zugänge gerne gesehen: In der Pfarre Salzburg-Mülln veranstaltet Pfarrer Franz Lauterbacher auf dem Parkplatz des Augustiner-Bräustübls um 15 Uhr eine Kindermette im Autokino-Format.

Gefeiert wird am Parkplatz, Eltern und Kinder bleiben in ihren Pkw, die Messe wird per Autoradio und Handy übertragen. „Die Familien bleiben unter sich. Da ist die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer als in der Kirche – trotz Abständen. Aktiv mitzufeiern ist besser als virtuell, auch wenn es im Auto natürlich auch nicht ideal ist“, beschreibt Lauterbacher.

Spezielle Zugangsregeln gibt es heuer auch für die Metten in den meisten Domen, die meist von den jeweiligen Bischöfen zelebriert werden: Wer mitfeiern will, muss vorsorgen und sich rechtzeitig eine (kostenlose) Platzkarte sichern. Im Wiener Stephansdom dürfen sich maximal 350 Besucher aufhalten: Zusätzlich zur Kinderkrippenandacht werden drei Gottesdienste angeboten. Im Salzburger Dom gibt es Platz für 300 Gläubige, in Graz für 180. Krippenspiele vor Publikum sind reduziert möglich: Wenn die Darsteller aus höchstens zwei Haushalten sind, dürfen sie stattfinden.