Einreise nach Österreich: Was ab heute an der Grenze gilt

Unregelmäßige Pendler wie 24-Stunden-Pflegerinnen, humanitäre Einsatzkräfte, Menschen, die für wichtige Behördenwege oder Gerichtstermine einreisen und Diplomaten müssen nicht in Quarantäne, wenn sie einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist.

Das alles an der Grenze zu kontrollieren, wird für die Behörden herausfordernd. Das Innenministerium rechnet deswegen ab heute mit Verzögerungen und Staus: "Es wird zu engmaschigen Kontrollen kommen", warnt ein Sprecher. Dringend empfohlen wird, die entsprechenden Quarantäneformulare bereits ausgedruckt und ausgefüllt mitzuhaben.

Schon am Samstag meldete der ÖAMTC lange Grenzwartezeiten: Zu längeren Staus kam es an den Grenzstellen Walserberg (A1), im steirischen Spielfeld (A9) und beim Karawankentunnel (A11). Besonders am Übergang Nickelsdorf (A4) in Richtung Ungarn mussten sich Autofahrer in Geduld üben, da es hier bis zu zwei Stunden Wartezeit kam. "Die Tendenz lautet steigend", warnt auch der ÖAMTC.

Zusätzliche Polizisten im Einsatz

Grundsätzlich kontrolliert die Polizei die Reisedokumente. Im Auftrag der Gesundheitsbehörden (Bezirkshauptmannschaften) können sie aber auch Coronatest-Ergebnisse und Quarantänepflichten kontrollieren. An der Grenze werden die Polizisten dabei vom Bundesheer unterstützt.