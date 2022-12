Eine Birne mit sattbrauner Schale und beigem, süßem Fruchtfleisch sorgt unter den Mostviertler Obstbauern, aber auch bei Experten, für Entzücken. Bei der diesjährigen Sortenbestimmungsaktion in der Leaderregion Moststraße schlüpfte die aus dem Ybbstal abgegebene Frucht in die Rolle der großen Unbekannten. Sie wurde spontan einmal „Schokobirne“ genannt, weil sie aussieht, als wäre sie in Schokolade getaucht worden. Gleichzeitig bestätigte die Entdeckung einmal mehr das noch immer große Reservoir an Birnen- und Apfelsorten im westlichen Niederösterreich.