Verbauung der Donauuferbahn-Trasse in NÖ sorgt weiter für Kritik

Obwohl bereits seit mehr als einem Jahrzehnt stillgelegt, sorgt die Donauuferbahn im Mostviertel nach wie vor für politische Kontroversen.

Nach den Grünen haben nun auch die Neos das Thema für sich entdeckt. Sie fordern nicht nur eine Revitalisierung der Bahn, sondern üben auch scharfe Kritik an den politisch Verantwortlichen. So seien trotz gegenteiliger Zusagen im Sommer am Trassen-Abschnitt in Klein-Pöchlarn im Bezirk Melk Häuser auf den ehemaligen Gleisanlagen gebaut worden.