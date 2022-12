Lenker wundern sich: Polizei-Schmähung mitten auf Schnellstraße in NÖ

Eigentlich ist die Polizei immer rasch zur Stelle, wenn gegen sie aufbegehrt wird. Anders in Königsbrunn am Wagram im Bezirk Tulln. Dort prangt seit Monaten, vielleicht sogar schon seit Jahren, die Abkürzung A.C.A.B. ( All cops are bastards, wörtlich 'Alle Polizisten sind Bastarde') auf einer Brücke über der Schnellstraße S5. Gut sichtbar für zigtausende Autofahrer, die täglich diese Stelle passieren.

Warum die Aufschrift noch nicht abmontiert wurde, ist unklar. Zudem stellt sich die Frage, ob diese Letter im öffentlichen Raum überhaupt einen Straftatbestand darstellen? Das Gericht fand darauf vor einiger Zeit eine Antwort.

Bis 2019 stellte A.C.A.B. zumindest eine Andstandsverletzung dar, die mittels Organstrafverfügung (bis zu 700 Euro) geahndet werden konnte. Doch dann traf der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine bemerkenswerte Entscheidung.