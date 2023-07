Nach Belästigungsvorwürfen an Musikschulen: Neue Schulleiter eingesetzt

Mobbing, rassistische Äußerungen und sexuelle Übergriffe – die Vorwürfe, die Mitte Dezember gegen einen Musikschuldirektor im Weinviertel publik wurden, wogen schwer. Auch deshalb, weil es unmittelbar danach weitere Meldungen von Missständen an Musikschulen in Niederösterreich gab.

In Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) verlor ein langgedienter Lehrer nach einer Krisensitzung am 23. Dezember seinen Job. Die Direktorin und Eltern hatten schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Das Strafverfahren gegen den Mann wurde jedoch im März eingestellt, da eine „Tatverwirklichung“ sexueller Übergriffe nicht nachgewiesen werden konnte.