Zweiter Platz für Mostviertler Feldversuche bei Bundesinnovationspreis

Einen tollen Platz im touristischen Rampenlicht in Österreich hat die Initiative Mostviertler Feldversuche errungen. Beim diesjährigen Österreichischen Innovationspreis Tourismus errangen die experimentierfreudigen Mostviertler bundesweit den zweiten Rang.

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler hat am Montagabend im Casino Velden am Wörthersee den 6. Innovationspreis Tourismus verliehen. Der ÖIT wurde gemeinsam von Bund und Bundesländern in den Kategorien "Einzelbetriebliche Initiativen“ und "Überbetriebliche Kooperationen“ ausgelobt.