Kulinarischer Feldversuch unterm Riesenrad

Der Ehrgeiz und das Können der aufkochenden Gastronomen garantieren den Mostviertlern eine auffällige Sonderstellung unter den Bundesländer-Auftritten in Wien. Angeheuert von den Riesenrad-Gastronomen (25. und 26. April), werden die nö. Küchenchefinnen und -chefs in den Gondeln und in den Lokalen beim Riesenrad ein sechsgängiges Menü, auch mit Gaumen-Experimenten aus bisherigen „Feldversuchen“ servieren. Das Menü samt Getränkebegleitung kostet 199 Euro pro Person.