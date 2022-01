Home Invasion im Bezirk Gänserndorf: Ehepaar zu Hause überfallen

Die Opfer sind meist traumatisiert und finden teilweise nur noch schwer zurück in ein normales Leben. „Home Invasion“ nennt sich die besonders brutale Verbrechensform, bei der abgebrühte Täter in die intimste Privatsphäre ihrer Opfer eindringen und diese in ihren eigenen vier Wänden überfallen und schwer misshandeln – in der Hoffnung, an Geld zu kommen.

Am Wochenende ist es in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) wieder zur einem solchen brutalen Überfall auf ein betagtes Ehepaar in ihrer Wohnung gekommen. Bei der Home Invasion sind die Täter nachts in die Räumlichkeiten eingedrungen, haben das Paar geschlagen und gefesselt und so versucht an Geld und Wertsachen zu kommen.

Todesopfer nach Einbruch

Erst vergangenen Oktober war es in Poigen im Bezirk Horn zu einer ähnlichen Tat gekommen. Damals starb eines der Opfer, ein 81-jähriger Mann kurz nach dem brutalen Überfall im Krankenhaus. Die Ermittlungen in dem Fall laufen immer noch auf Hochtouren.