Die 66-jährige Landwirtin aus dem Weinviertel erlebte ein regelrechtes Martyrium. Die Frau wurde am 10. Jänner dieses Jahres auf ihrem Hof Opfer einer brutalen Home-Invasion. Eher unüblich in solchen Fällen: Dieses Mal gilt eine Frau als dringend tatverdächtig. Raub- und Tatortermittler des nö. Landeskriminalamtes konnten eine 42-jährige Tschechin als Beschuldigte ausforschen. Sie sitzt in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft.

Die Frau soll sich im niederösterreichisch-tschechischen Grenzgebiet über Monate herum getrieben und bei Einschleichdiebstählen versucht haben an Geld zu kommen. Im Jänner dürfte sie sich frühmorgens auf dem Anwesen der 66-jährigen Landwirtin versteckt haben. Als die Besitzerin gegen 7.15 Uhr in der Früh vor dem Haus ihre Tageszeitung aus dem Postkasten holen wollte, lauerte ihr eine zunächst unbekannte Frau auf und attackierte sie mit einer Glasflasche. Sie versetzte ihr mehrere wuchtige Schläge gegen den Kopf, worauf die Flasche sogar zerbrach.