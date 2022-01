Alter schützt vor Stürzen nicht – Kurse schon

Seit 2018 werden in NÖ die Kurse angeboten, denn laut Statistik ist ein Drittel in der Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen jährlich einmal mit einem Sturz konfrontiert. Die Häufigkeit steigt mit dem Alter. 172.000 Menschen wurden laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit im Jahr 2020 mehr oder weniger schwer verletzt. Sicheres Stehen und Gehen im Alter kann durch das Programm der Bewegungsspezialisten enorm verbessert werden, das Sturzrisiko sinke laut ÖGK durch gezielte Aktivität um 30 bis 50 Prozent.

Heidi Sykora, die auch die TV-Reihe „Fitaktiv für Junggebliebene“ in ORF Plus leitet, und ihr Team haben viele Übungen parat, die helfen, bei regelmäßigem Training die körperliche Balance zu halten. „Allein das tägliche Zähneputzen auf einem Bein bringt etwas“, sagt sie. Es gelte die Rezeptorzellen an den Fußsohlen so zu aktivieren, dass sie wieder rechtzeitig Alarm ans Gehirn funken, wenn das Gleichgewicht verloren geht.

Mehr Info: www.senaktiv-bewegen.at