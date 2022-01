MFG-Auftritt gegen Impfpflicht überraschend ruhig

Kundgebung. Überraschend wenig Getöse und nur eine Handvoll Polizisten zur Überwachung der rund 150 Teilnehmer einer Kundgebung der Impfgegner-Partei MFG gab es am Freitag in der niederösterreichischen Stadt Waidhofen an der Ybbs. Es war ein Auftritt im Vorfeld der Gemeinderatswahl am 30. September, wo die MFG erstmals außerhalb von Oberösterreich bei einer Wahl politisch aktiv ist. Hauptthema war klarerweise das am Donnerstag im Parlament beschlossene Impfpflichtgesetz. Unter den Rednern war auch MFG-Bundesobmann Michael Brunner.

„Vielleicht braucht das System diesen Schritt, damit es kippt“, leitete der Waidhofener Spitzenkandidat Wolfgang Durst die Kritik am Impfgesetz ein. Und: Es gebe in Hinkunft Menschen mit Zertifikat und jene ohne, diese Spaltung sei unerträglich. Michael Brunner motivierte danach die Menge – die trotz polizeilicher Aufforderung nur zum Teil Schutzmasken trug und auf Sicherheitsabstände pfiff – doch zu gelegentlichen Buh-Chören.