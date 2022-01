Stadt bereitet 50-jähriges Jubiläum der Fusionierung zur Großgemeinde vor

Weder von der Landespolitik noch von Gemeinden selbst werden aktuell in Niederösterreich kommunale Zusammenlegungen angestrebt. Das berichtete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Rahmen einer Präsentation anlässlich der großen Gemeindefusion vor 50 Jahren in Waidhofen/Ybbs. Der Zusammenschluss der kleinen Stadtgemeinde mit vier sehr ländlich geprägten Umlandkommunen wurde kürzlich im Waidhofner Rathaus als wechselseitige Erfolgsgeschichte präsentiert.

Waidhofen sei durch die nicht friktionsfreie Fusion im Jahr 1972 zur Vorzeigestadt mit selbstbewussten und gut funktionierenden ländlichen Orten geworden, lobte Mikl-Leitner. Aktuell und zukünftig seien allerdings Verbände und Verbünde von Gemeinden untereinander die zielführendsten Strukturen, schilderte sie. Die Landeshauptfrau verwies auf ressourcenschonende Erfolgsmodelle bei den Musikschulen, Müll- oder Abgabenverbänden und bei interkommunalen Betriebsgebieten. Die Zukunft bringe noch viele Kooperationsmöglichkeiten, versicherte sie.

Lob im Gemeinderatswahlkampf

In Waidhofen wird eine Foto-Wanderausstellung zum Jubiläum, das im März gefeiert wird, vorbereitet. Bei einer Präsentation im Rthaus schilderten Zeitzeugen die Fusionszeit und lobten die gute Entwicklung ihrer Orte. Wasser- und Kanalaufschließung, Kindergärten, Schulen, die Dorferneuerung und ein aktives Vereinswesen nannte Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (WVP) als Basis für das gedeihliche Miteinander. Dieses stellte auch die Landeshauptfrau in den Mittelpunkt. In den vergangenen 50 Jahren habe sich Waidhofen von einer Kleinstadt zu einer Vorzeigestadt mit selbstbewussten Stadtteilen entwickelt, bescherte Mikl-Leitner der Waidhofener Stadtführung nicht unerfreuliches Lob mitten im Gemeinderatswahlkampf. Gemeinsam, auch mit dem Land NÖ, sei viel gelungen, erinnerte sie an die Weiterentwicklung des Landesklinikums, an die Landesausstellung 2007, die Trinkwasserversorung in der Stadt und in den Ortsteilen oder den Bau des Buchenbergtunnels.