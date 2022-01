Mitten im Ötscherland, umgeben von Wäldern ist der „Gasthof zum Schützenwirt“ in Langau-Maierhöfen im Bezirk Scheibbs als willkommene Einkehrstation und gediegene Herberge bekannt. Doch in einigen hinteren Räumen birgt der Gastronomiebetrieb noch eine weitere wichtige Versorgungsstation in der Einschicht. Gastwirt Walter Pöllinger und sein Team führen hier nämlich einen Mini-Supermarkt, der für Einheimische, Zweitwohnsitzer und Ausflügler manchmal sogar zur Rettungsoase wird.

Wie viele Artikel er in seinem magazinartigen Geschäft samt Trafik für die Kunden parat hält, kann Pöllinger gar nicht sagen. „Etliche hundert werden es wohl sein, ich fahre jedenfalls jede Woche einmal einkaufen, um nachzurüsten“, schildert er. Frischware wie Wurst, Gemüse, oder Brot und Gebäck werden angeliefert. Gestartet hat der traditionelle Gastrobetrieb die Doppelrolle als Nahversorger 1991. „Damals hat mit Ende 1990 der Konsum vis-à-vis zugesperrt. Da entschlossen wir uns, den kleinen Laden einzurichten“, erinnert sich Pöllinger.